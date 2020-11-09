Глава МВД Эстонии уйдёт в отставку из-за высказываний о выборах в США
9 ноября 2020, 13:58[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Глава МВД Эстонии Март Хельме заявил, что уйдет в отставку после заявлений о президентских выборах в Соединенных Штатах. Его возмутила ложь и клевета из уст местных политиков.
«Вчера вечером, глядя на клевету и ложь (звучавшую от других эстонских политиков), я решил уйти в отставку. Я просто сыт по горло. Я не сделал ничего, что могло бы поставить под угрозу безопасность, я не сказал ничего, что не сказали бы все американские свободные СМИ», - высказал он.
Отмечается, что Хельме назвал Джо Байдена и его сына Хантера «коррумпированными типами», а министр финансов Эстонии Мартин Хельме заявил, что результаты выборов президента США фальсифицированы.
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