FT: после вступления в должность Байден столкнется с «главной проблемой» США

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9 ноября 2020, 11:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Financial Times

Джо Байден, Фото: Adam Schultz/Keystone Press Agency/globallookpress.com

СМИ со ссылкой на экспертов в области здравоохранения сообщили, что после вступления в должность президента Соединенных Штатов Джо Байден столкнется с кризисом, вызванным распространением новой коронавирусной инфекции.

«Вирус уже вышел из-под контроля во многих частях страны, и это идеальный сценарий для его дальнейшего распространения», - высказал бывший руководитель Центров США по контролю и профилактике заболеваний Том Фриден.

Эксперты отметили, что Байден унаследует «потенциально катастрофическую ситуацию», связанную с резким ростом заболевших и осложняющуюся недоверием населения к врачам и медицинским рекомендациям.

Ранее эксперт Валерий Гарбузов объяснил, как будут выстраиваться отношения России и США при Джо Байдене.