Эксперт Гарбузов объяснил, как будут выстраиваться отношения России и США при Байдене

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9 ноября 2020, 10:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

Джо Байден, фото:Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов оценил перспективы развития отношений Москвы и Вашингтона во время президентства Джо Байдена. По его словам, кардинально позиция Белого дома не поменяется, сообщает kp.ru.

«Тот курс, который был заложен еще Обамой, в администрации которого Байден был вице-президентом, курс на сдерживание России - он будет продолжен. Курс этот легитимизован в законодательных актах американского конгресса. Это двухпартийная линия американцев, которая оформилась на протяжении этого времени, еще в 2014-м», - пояснил он.

Гарбузов отметил, что Байден не планирует пересматривать эту линию, поскольку сам усугубил ее, «назвав не Китай, а Россию главной угрозой для США». Он добавил, что такого не делали ни Обама, ни Трамп.

«Между США и Россией идет то скрытая, то явная война за влияние на постсоветском пространстве … Россия не хочет его упускать, а США на него претендует. Американцы стремятся заполнить тот вакуум, что образовался на просторах СССР после распада империи и снижения влияния России в этих регионах. И делают это медленно, но упорно», - высказал он.

Эксперт напомнил, что Байден всегда критично высказывался в адрес России и ее президента Владимира Путина. По его мнению, он большой сторонник санкционного режима и сдерживания РФ. При этом Гарбузов подчеркнул, что демократ всегда был сторонником контроля над вооружениями, но не исключено, что на посту президента он изменит свою линию поведения.