Горбачев оценил перспективы восстановления отношений России и США при Байдене
8 ноября 2020, 19:59[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Экс-президент СССР Михаил Горбачев прокомментировал результаты президентских выборов в Соединённых Штатах. Он надеется, что Джо Байден понимает важность восстановления доверия между Москвой и Вашингтоном.
«Надо восстанавливать доверие между нашими странами. И я надеюсь, что избранный президент понимает важность этого, и думаю, что российское руководство готово к серьезному диалогу», - высказал он.
Горбачев отметил, что роль США в мировых делах остается «большой и очень важной», поэтому все внимательно следили за предвыборной кампанией в стране.
Ранее СМИ, ссылаясь на источники, предрекли России проблемы в нефтяной отрасли из-за прихода Байдена к власти.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.