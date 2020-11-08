Горбачев оценил перспективы восстановления отношений России и США при Байдене

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8 ноября 2020, 19:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: Михаил Горбачев, Boris Kavashkin/globallookpress.com

Экс-президент СССР Михаил Горбачев прокомментировал результаты президентских выборов в Соединённых Штатах. Он надеется, что Джо Байден понимает важность восстановления доверия между Москвой и Вашингтоном.

«Надо восстанавливать доверие между нашими странами. И я надеюсь, что избранный президент понимает важность этого, и думаю, что российское руководство готово к серьезному диалогу», - высказал он.

Горбачев отметил, что роль США в мировых делах остается «большой и очень важной», поэтому все внимательно следили за предвыборной кампанией в стране.

Ранее СМИ, ссылаясь на источники, предрекли России проблемы в нефтяной отрасли из-за прихода Байдена к власти.