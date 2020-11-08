Американский экс-сенатор Блэк считает, что Байден будет «торговаться» с РФ о достройке «СП – 2»

Аргументы Недели → В мире 13+

8 ноября 2020, 15:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: Северный поток - 2, Nord Steram 2 / globallookpress.com

Бывший сенатор от американского штата Виргиния Ричард Блэк заявил, что объявивший о своей победе на президентских выборах в США Джо Байден, возможно, будет торговаться по завершению строительства трубопровода «Северный поток-2».

«Будет очень прекрасно увидеть окончание строительства газопровода «Северный поток — 2», который уже практически завершен. Он должен быть закончен и в Германии, и в России. Это возможно, потому что Байден не связан с нефтегазовой промышленностью в США. Он, возможно, захочет немного поторговаться по проекту», - высказал он.

Блэк считает, что Байден может предложить снять возражения против «Северного потока-2» и отказ от угроз санкций. По его словам, избранный президент США может «достаточно тихо» договориться с Россией о завершении проекта, «а затем в обмен будет просить о каких-то выгодах» для Вашингтона.