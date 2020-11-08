Американский экс-сенатор Блэк считает, что Байден будет «торговаться» с РФ о достройке «СП – 2»
8 ноября 2020, 15:59[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Бывший сенатор от американского штата Виргиния Ричард Блэк заявил, что объявивший о своей победе на президентских выборах в США Джо Байден, возможно, будет торговаться по завершению строительства трубопровода «Северный поток-2».
«Будет очень прекрасно увидеть окончание строительства газопровода «Северный поток — 2», который уже практически завершен. Он должен быть закончен и в Германии, и в России. Это возможно, потому что Байден не связан с нефтегазовой промышленностью в США. Он, возможно, захочет немного поторговаться по проекту», - высказал он.
Блэк считает, что Байден может предложить снять возражения против «Северного потока-2» и отказ от угроз санкций. По его словам, избранный президент США может «достаточно тихо» договориться с Россией о завершении проекта, «а затем в обмен будет просить о каких-то выгодах» для Вашингтона.
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