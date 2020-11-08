Победивший на выборах Байден обратился к нации и назвал приоритеты своей политики

Аргументы Недели → В мире 13+

8 ноября 2020, 07:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Джо Байден, фото с сайта Википедия

Победивший на выборах в США демократ Джо Байден выступил с обращением к нации. В своем обращении к американцам политик подчеркнул, что его поддержали 74 миллиона граждан, и он получил голосов больше, чем ранее другие президенты Соединенных Штатов.

Как сказал в обращении к американцам Байден, люди высказались и дали демократам чистую, убедительную победу.

Байден в своем выступлении назвал ключевые принципы своей политики. Это - борьба с пандемией коронавирусной инфекцией, COVID-19, экономика, экология и климат и противостояние расизму.

Политик также заявил о необходимости "восстановить достоинство, защитить демократию" и обеспечить равные возможности для граждан страны.

В обращении к нации Джо Байден заявил, что граждане США "призвали нас задействовать силы, представляющие достоинство и честность, силы науки и надежды ради великих битв нашего времени".

Он пояснил, какие будут битвы: "Битвы за контроль над вирусом. Битвы за построение процветания, битвы за обеспечение здравоохранения в ваших семьях, битвы за расовую справедливость и искоренение системного расизма в нашей стране, битвы за спасение климата".

Трамп заявил о своей победе.