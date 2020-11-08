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Reuters: России предрекли проблемы в нефтяной отрасли из-за прихода Байдена к власти

, 18:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Reuters

Reuters: России предрекли проблемы в нефтяной отрасли из-за прихода Байдена к власти
нефть, фото: pixabay.com

СМИ со ссылкой на источники сообщили, что ключевые участники ОПЕК считают, что президентство Джо Байдена в Соединенных Штатах создаст проблемы для нефтяной отрасли.

Собеседник предполагает, что Байден пересмотрит отношения с ключевыми производителями нефти: лидером ОПЕК Саудовской Аравией, а также с Ираном, Венесуэлой и Россией. По его словам, кандидат от Демократической партии может ослабить санкции против Тегерана и Каракаса, что приведет к вливанию миллионов баррелей добытой ими нефти на рынок и к падению цен на нее.

Кроме того, источник считает, что есть риск выхода РФ из ОПЕК+. Это фактически равносильно срыву соглашения по сокращению нефтедобычи, пояснил он. Собеседник добавил, что именно Дональд Трамп поспособствовал участию Москвы в сделке.

Ранее бывший сенатор от американского штата Виргиния Ричард Блэк заявил, что Джо Байден, возможно, будет торговаться по завершению строительства трубопровода «Северный поток-2».

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