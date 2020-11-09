Песков объяснил отставку некоторых министров РФ

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9 ноября 2020, 13:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: Дмитрий Песков, kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал отставку ряда министров. В понедельник Владимир Путин снял с должности министра транспорта Евгения Дитриха и главу Минприроды Дмитрия Кобылкина.

«Это ротация, это ротационный процесс», - пояснил он, отвечая на вопрос журналистов, связано ли решение Путина с неисполнением его поручений.

Песков отметил, что «ход исполнения поручений президента тщательно контролируется непосредственно в самом Белом доме и контролируется контрольным управлением президента», поскольку это одна из основных функций контрольного управления. При этом официальный представитель Кремля напомнил, что никаких сроков пребывания в должности не существует, поэтому говорить преждевременная отставка или нет – некорректно.