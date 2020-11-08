Сенатор Блант сообщил, что США готовятся к полномасштабной инаугурации президента

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8 ноября 2020, 22:53 [ «Аргументы Недели» ]

флаг США, фото: pixabay.com

Сенатор-республиканец Рой Блант заявил, что конгресс Соединенных Штатов планирует провести полноценную церемонию инаугурации президента, несмотря на распространение новой коронавирусной инфекции.

«Мы решим. Планируем, что инаугурация пройдет как обычно, мы – это комитет из шести человек - три сенатора и три члена Палаты представителей… Мы ожидаем, что инаугурация будет полномасштабной и на открытом воздухе», - высказал он в эфире телеканала ABC News.

Блант отметил, что окончательное решение комитет примет на следующей неделе. По его словам, избранный президент будет «гостем» на церемонии. При этом он надеется, что демократ Джо Байден и действующий глава государства Дональд Трамп «будут на сцене в день инаугурации».

«Это будет убедительным свидетельством, вне зависимости от того, кто именно из них принесет в этот день присягу», - заключил сенатор.

Инаугурация президента США должна состояться 20 января.