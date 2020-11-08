После победы Байден намерен провести реформы в Соединённых Штатах

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8 ноября 2020, 21:55 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Вопрос о президентстве Джо Байдена ещё не решился, а политик уже планирует дальнейшие реформы, которые вступят в силу после его инаугурации.

Байден обещает множество перестановок, а также отмены нескольких указов Трампа. Начнём с того, что США снова войдут в систему ВОЗ. Трамп недавно объявил о недоверии к этой организации из-за её возможного сотрудничества с Китаем и сокрытия данных о коронавирусе. Байден же намерен отменить этот указ и снова возвратить Штаты в «объятия» Гебрейезуса. Более того, планируется также возвращение США в Парижское соглашение по климату, из которого государство вышло не так давно.

Также может быть снять запрет на въезд на территорию Америки жителей из мусульманских стран. Ещё незаконно ввезённые люди в США тоже смогут оставаться в пределах государства. Возможно, Байден раздумывает и над другими реформами, которые несомненно вступят в силу после его официального провозглашения президентом. Однако Дональд Трамп категорически не согласен с такой политикой и считает, что победил именно он, а не его оппонент из демократов. Он опасается, что Байден не сможет вернуть Америке былое величие, а напротив, окончательно разрушит страну.