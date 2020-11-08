Трамп о выборах президента: «Мы все знаем, почему Джо Байден торопится представить себя победителем»
8 ноября 2020, 18:28[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Действующий президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что выборы еще не завершены, и Джо Байден рано празднует свою победу. Сообщение республиканца распространил его избирательный штаб.
«Эти выборы далеки от завершения. Мы все знаем, почему Джо Байден торопится представить себя победителем, почему солидарные с ним СМИ так усердно стараются помочь ему: они не хотят, чтобы правда открылась», - высказал Трамп.
По его словам, Байден не был официально объявлен победителем ни в одном из штатов. Действующий президент отметил, что штаб демократа хочет учитывать только «фальсифицированные, сфабрикованные, поданные не имеющими право голосовать или умершими избирателями бюллетени».
Ранее сообшалось, что Меланья Трамп ждет сложения полномочий ее супруга, чтобы объявить о разводе.
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