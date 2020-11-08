Daily Mail: Меланья Трамп «считает минуты» до окончания полномочий, чтобы развестись

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8 ноября 2020, 16:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Daily Mail

Меланья Трамп, фото:Lev Radin/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Меланья Трамп, жена действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, считает минуты до окончания его полномочий, чтобы подать на развод. Об этом сообщили американские СМИ со ссылкой на помощницу первой леди Омаросу Маниголт-Ньюман.

Маниголт-Ньюман отметила, что супружеская пара до сих пор не развелась, поскольку Меланью Трамп могли ждать неприятные последствия.

«Меланья считает каждую минуту до момента, когда он покинет пост и она сможет развестись … Если бы Меланья смогла выдержать крайнее унижение и уйти, пока Трамп находился у власти, он нашел бы способ ее наказать», - передает ее слова Daily Mail.

Кроме того, бывшая помощница первой леди Стефани Волкофф заявила, что брак Трампа с Меланьей был своего рода сделкой. По ее словам, супруги даже спали в разных комнатах. Волкофф добавила, что переезд Маланьи из Нью-Йорка в Вашингтон произошел только спустя пять месяцев после инаугурации Трампа из-за переговоров о пост-брачном соглашении. Оно было необходимо, чтобы сын президента Бэррон получил свою долю в наследстве, пояснила экс-помощница.

Трамп и Меланья Трамп поженились в январе 2005 года, через год у супругов родился сын Бэррон.