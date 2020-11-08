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CNN: зять Трампа предложил ему признать поражение на выборах

, 18:57 [ «Аргументы Недели» ]

CNN: зять Трампа предложил ему признать поражение на выборах
Дональд Трамп, фото: White House/globallookpress.com

СМИ со ссылкой на информационные источники сообщили, что Джаред Кушнер, зять и советник действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, предложил ему признать поражение на выборах.

Трамп опровергает победу Джо Байдена на выборах главы государства и уверен, что одержал победу с большим отрывом. При этом республиканец готов признать поражение, если его избирательному штабу не удастся оспорить результаты голосования в суде.

Ранее Трамп заявил, что выборы еще не завершены, и Джо Байден рано празднует свою победу. По его словам, Байден не был официально объявлен победителем ни в одном из штатов.

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