CNN: зять Трампа предложил ему признать поражение на выборах
8 ноября 2020, 18:57[ «Аргументы Недели» ]
СМИ со ссылкой на информационные источники сообщили, что Джаред Кушнер, зять и советник действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, предложил ему признать поражение на выборах.
Трамп опровергает победу Джо Байдена на выборах главы государства и уверен, что одержал победу с большим отрывом. При этом республиканец готов признать поражение, если его избирательному штабу не удастся оспорить результаты голосования в суде.
Ранее Трамп заявил, что выборы еще не завершены, и Джо Байден рано празднует свою победу. По его словам, Байден не был официально объявлен победителем ни в одном из штатов.
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