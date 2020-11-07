Дональд Трамп считает, что победил на президентских выборах с большим перевесом

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7 ноября 2020, 19:25 [ «Аргументы Недели» ]

Дональд Трамп, Chris Kleponis/Keystone Press Agency

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил в Twitter, что выиграл выборы с "большим перевесом". При этом соцсеть сразу пометила данное сообщение, как не соответствующее действительности.

"Я выиграл эти выборы с большим отрывом!" - написал республиканец у себя в соцсети, используя при этом только заглавные буквы.

Комментарии разные. Сторонники действующего президента отмечают, что готовы покинуть страну после его поражения. Противникам нравится отчаяние, которое испытывает Дональд Трамп, ведь подсчет голосов в ряде штатов говорит о его поражении.

Ранее сообщалось, что по требованию Трампа в Пенсильвании остановлен подсчет бюллетеней на выборах.