Дональд Трамп считает, что победил на президентских выборах с большим перевесом
7 ноября 2020, 19:25[ «Аргументы Недели» ]
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил в Twitter, что выиграл выборы с "большим перевесом". При этом соцсеть сразу пометила данное сообщение, как не соответствующее действительности.
"Я выиграл эти выборы с большим отрывом!" - написал республиканец у себя в соцсети, используя при этом только заглавные буквы.
Комментарии разные. Сторонники действующего президента отмечают, что готовы покинуть страну после его поражения. Противникам нравится отчаяние, которое испытывает Дональд Трамп, ведь подсчет голосов в ряде штатов говорит о его поражении.
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