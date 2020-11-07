В США по требованию Трампа в Пенсильвании остановлен подсчет бюллетеней на выборах

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7 ноября 2020, 09:43 [ «Аргументы Недели» ]

Дональд Трамп, фото: White House, globallookpress.com

В США по требованию Дональда Трампа в Пенсильвании остановлен подсчет голосов, отправленных по почте на президентских выборах. Верховный суд постановил отделить бюллетени, полученные после 3 ноября.

Трамп проигрывает в штате Пенсильвания - родном штате его соперника на выборах демократа Джо Байдена. Демократическая партия получала в этом штате большинство голосов избирателей уже больше 30 лет. Пока Трамп проигрывает незначительно – всего две десятых процента. Сторонники Трампа собрались у здания конференц-центра в Филадельфии. Они несли плакаты с призывами к справедливым выборам, - сообщает «МИР 24».

Кстати, на выборах в 2016 году жители штата Пенсильвания проголосовали за республиканца Дональда Трампа.

Байден уже выступил с обращением к американцам. Он подчеркнул, что пока не будет официального объявления победы, но цифры свидетельствуют, что он опережает Трампа в Пенсильвании, выиграет гонку.