Джо Байден призвал своих сторонников сохранять терпение и спокойствие

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7 ноября 2020, 08:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Джо Байден, фото из соцсетей

Основной соперник республиканца Дональда Трампа на выборах президента США демократ Джо Байден выступил с обращением к американским гражданам и призвал своих сторонников сохранять терпение и спокойствие. Байден заявил, что пока не готов объявить о победе на выборах, но уверен, что она гарантирована.

Демократ выступил с заявлением в Делавэре. Байден подчеркнул, что пока не будет официального объявления победы, но цифры свидетельствуют, что он опережает Трампа в Пенсильвании, выиграет гонку, - передает RT.

Политик отметил, что понимают, насколько велико напряжение после выборов, и призвал: «Мы должны помнить о необходимости сохранять спокойствие и быть терпеливыми. Необходимо позволить провести процедуру подсчёта всех голосов»