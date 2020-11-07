Джо Байден призвал своих сторонников сохранять терпение и спокойствие
7 ноября 2020, 08:42[ «Аргументы Недели» ]Источник: RT
Основной соперник республиканца Дональда Трампа на выборах президента США демократ Джо Байден выступил с обращением к американским гражданам и призвал своих сторонников сохранять терпение и спокойствие. Байден заявил, что пока не готов объявить о победе на выборах, но уверен, что она гарантирована.
Демократ выступил с заявлением в Делавэре. Байден подчеркнул, что пока не будет официального объявления победы, но цифры свидетельствуют, что он опережает Трампа в Пенсильвании, выиграет гонку, - передает RT.
Политик отметил, что понимают, насколько велико напряжение после выборов, и призвал: «Мы должны помнить о необходимости сохранять спокойствие и быть терпеливыми. Необходимо позволить провести процедуру подсчёта всех голосов»
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