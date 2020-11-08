В Минобороны Армении опровергли заявление Алиева о взятии города Шуша в Карабахе

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8 ноября 2020, 13:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Арцрун Ованнисян, Фото из соцсетей

В Министерстве обороны Армении сразу опровергли заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о взятии азербайджанскими войсками города Шуша в Нагорном Карабахе.

Опровержение сделал представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян. Он написал на своей странице в Facebook, что бои в Шуши продолжаются. Он призвал ждать и верить армянским войскам. Как он сообщил, за Шуши идут тяжелые и решительные битвы.

Ильхам Алиев ранее в воскресенье, 8 ноября, обратился к нации и заявил, что Вооружённые силы страны взяли под контроль город Шуша в Карабахе. «Город Шуша освобожден от оккупации», — заявил Алиев. Выступление Алиева транслировалось по государственному телевидению Азербайджана. Как заявил азербайджанский президент, «28 лет Шуша была под оккупацией». По словам Алиева, Азербайджан одержал победу на поле боя, а все переговоры оказались бессмысленными.

Минобороны Азербайджана выпустило сообщение о продолжении боевых действий в Нагорном Карабахе.