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Алиев обратился к нации и объявил об историческом событии: город Шуша в Карабахе взят под контроль Азербайджана

, 12:31 [ «Аргументы Недели» ]

Алиев обратился к нации и объявил об историческом событии: город Шуша в Карабахе взят под контроль Азербайджана
Ильхам Алиев, фото с сайта Кремля

Азербайджанские вооруженные силы взяли под контроль город Шуша в Нагорном Карабахе. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье, 8 ноября, обращаясь к нации из Аллеи шехидов в Баку, назвал эту дату исторической.

Выступление Алиева транслировалось по государственному телевидению Азербайджана. Как заявил азербайджанский президент, "28 лет Шуша была под оккупацией".  По словам Алиева, Азербайджан одержал победу на поле боя, а не за столом переговоров, переговоры оказались бессмысленными.

Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась 27 сентября. На территории Карабаха начались боестолкновения. Как Баку, так и Ереван, сообщают об убитых и раненых, в том числе среди мирных граждан.

За период обострения конфликта стороны трижды договаривались о прекращении огня. Но всякий раз вскоре после договоренностей участники конфликта начинали обвинять друг друга в их нарушении.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям НКР на днях сообщили, что Вооруженные силы Азербайджана применили против Степанакерта, столицы Нагорного Карабаха, кассетные бомбы. 

ИЧ

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