Минобороны Азербайджана сообщило о продолжении боевых действий в Карабахе, об уничтожении четырех танков ВС Армении

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8 ноября 2020, 09:59 [ «Аргументы Недели» ]

Нагорный Карабах, фото globallookpress.com

Минобороны Азербайджана выпустило сообщение о продолжении боевых действий в Нагорном Карабахе. По данным Баку, днем 7 ноября и в ночь на 8 ноября подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из различных стрелковых оружий, пушек и минометов позиции подразделений Азербайджанской Армии и населенные пункты на различных направлениях фронт.

Боевые операции велись на Агдеринском, Агдамском, Ходжавендском и Губадлинском направлениях.

В субботу, как сообщает Минобороны Азербайджана, армянские военные обстреляли села Тертерского, Бардинского, Агдамского, Агджабединского и Губадлинского районов. В результате один человек погиб, есть раненые. ВС Азербайджана нанесли ответный удар. По данным Баку, погибли армянские военные.

Уничтожены четыре танка Т-72, две пушки Д-20 и несколько грузовиков с боеприпасами.

Пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворкян опровергла информацию об отставке Никола Пашиняна.