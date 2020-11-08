Минобороны Азербайджана сообщило о продолжении боевых действий в Карабахе, об уничтожении четырех танков ВС Армении
8 ноября 2020, 09:59[ «Аргументы Недели» ]
Минобороны Азербайджана выпустило сообщение о продолжении боевых действий в Нагорном Карабахе. По данным Баку, днем 7 ноября и в ночь на 8 ноября подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из различных стрелковых оружий, пушек и минометов позиции подразделений Азербайджанской Армии и населенные пункты на различных направлениях фронт.
Боевые операции велись на Агдеринском, Агдамском, Ходжавендском и Губадлинском направлениях.
В субботу, как сообщает Минобороны Азербайджана, армянские военные обстреляли села Тертерского, Бардинского, Агдамского, Агджабединского и Губадлинского районов. В результате один человек погиб, есть раненые. ВС Азербайджана нанесли ответный удар. По данным Баку, погибли армянские военные.
Уничтожены четыре танка Т-72, две пушки Д-20 и несколько грузовиков с боеприпасами.
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