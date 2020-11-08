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Пресс-секретарь премьера Армении опровергла информацию об отставке Пашиняна

, 08:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Пресс-секретарь премьера Армении опровергла информацию об отставке Пашиняна
Никол Пашинян, фото из соцсети

Пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворкян опровергла информацию об отставке Никола Пашиняна. Информация об отставке главы правительства Армении появилась в субботу, 7 ноября, в армянском сегменте соцсетей.

В тот же день  пресс-секретарь армянского премьера Мане Геворкян прокомментировала эти сообщения, написав пост на своей странице в Facebook.

«Информация об отставке премьер-министра Армении Никола Пашиняна не соответствует действительности и является дезинформацией», — написала Геворкян.

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