Пресс-секретарь премьера Армении опровергла информацию об отставке Пашиняна

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8 ноября 2020, 08:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Никол Пашинян, фото из соцсети

Пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворкян опровергла информацию об отставке Никола Пашиняна. Информация об отставке главы правительства Армении появилась в субботу, 7 ноября, в армянском сегменте соцсетей.

В тот же день пресс-секретарь армянского премьера Мане Геворкян прокомментировала эти сообщения, написав пост на своей странице в Facebook.

«Информация об отставке премьер-министра Армении Никола Пашиняна не соответствует действительности и является дезинформацией», — написала Геворкян.

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