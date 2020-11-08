Пресс-секретарь премьера Армении опровергла информацию об отставке Пашиняна
8 ноября 2020, 08:25[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворкян опровергла информацию об отставке Никола Пашиняна. Информация об отставке главы правительства Армении появилась в субботу, 7 ноября, в армянском сегменте соцсетей.
В тот же день пресс-секретарь армянского премьера Мане Геворкян прокомментировала эти сообщения, написав пост на своей странице в Facebook.
«Информация об отставке премьер-министра Армении Никола Пашиняна не соответствует действительности и является дезинформацией», — написала Геворкян.
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