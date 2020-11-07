В Германии за сутки впервые выявили более 23 тысяч случаев заражения коронавирусом COVID-19
7 ноября 2020, 14:37[ «Аргументы Недели» ]
В Германии за сутки впервые выявили более 23 тысяч заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19. Согласно опубликованным данным Института Роберта Коха, в ФРГ, по данным на 7 ноября, за 24 часа зарегистрировано 23 399 случаев заражения коронавирусом нового типа.
Всего за период пандемии в Германии выявлено 642 488 случаев COVID-19, - передает RT.
Скончались за сутки в стране 130 человек с диагностированным COVID-19. Всего в Германии зафиксировано 11 226 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.
Со второго ноября в Германии действует ужесточенный карантинный режим из-за ухудшения ситуации с коронавирусом COVID-19.
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