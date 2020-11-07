В Германии за сутки впервые выявили более 23 тысяч случаев заражения коронавирусом COVID-19

Аргументы Недели → В мире 13+

7 ноября 2020, 14:37 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В Германии за сутки впервые выявили более 23 тысяч заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19. Согласно опубликованным данным Института Роберта Коха, в ФРГ, по данным на 7 ноября, за 24 часа зарегистрировано 23 399 случаев заражения коронавирусом нового типа.

Всего за период пандемии в Германии выявлено 642 488 случаев COVID-19, - передает RT.

Скончались за сутки в стране 130 человек с диагностированным COVID-19. Всего в Германии зафиксировано 11 226 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

Со второго ноября в Германии действует ужесточенный карантинный режим из-за ухудшения ситуации с коронавирусом COVID-19.

Власти ФРГ надеются, что ситуация изменится к Рождеству.