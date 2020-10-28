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28 октября 2020, 21:31 [ «Аргументы Недели» ]

канцлер ФРГ Ангела Меркель, Zucchi/Euc

Ангела Меркель объявила о введении в Германии жесткого карантина со 2 ноября из-за пандемии коронавирусной инфекции. Среди новых вводимых ограничений в ФРГ — закрытие баров, ресторанов, клубов, дискотек, театров и кинотеатров. Школы и детские сады, магазины немецкое правительство закрывать не будет. Необходимо соблюдать социальную дистанцию.

Канцлер Германии Ангела Меркель в среду совещалась по поводу ограничений с главами земель и заявила, что если власти не ужесточат ограничения, германской системе здравоохранения грозит коллапс, - передает агентство Reuters. По оценке Меркель, "это жесткие меры", и власти в течение двух недель будут пересматривать эффективность каждого ограничения.

Также немецкий канцлер сообщила о мерах поддержки. К примеру, малому бизнесу возместят убытки в объеме до 75 %. Как подчеркнула Меркель, власти будут стремиться избежать разрушение экономики.

Власти ФРГ надеются, что ситуация изменится к Рождеству.

По данным института Джонса Хопкинса, в Германии коронавирусная инфекция выявлена у 472 тысяч человек. Немного более 10 тысяч пациентов с COVID-19 скончались.

Ранее Ангела Меркель планировала ввести в ФРГ «облегченный карантин».