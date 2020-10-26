В Германии могут ввести облегченный вариант карантина

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26 октября 2020, 20:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Берлин. Фото: pixabay.com

Канцлер ФРГ Ангела Меркель планирует ввести в ФРГ «облегченный карантин».

Такое решение связано с ростом числа заболеваний коронавирусной инфекцией. Речь, в частности, идет о том, что школы и детские сады продолжат работу, магазины будет работать с ограничениями, рестораны и бары закроются, а массовые мероприятия отменят.

Сообщается, что о новой модели режима ограничений канцлер и 16 глав земель могут договориться на встрече в ближайшую среду.

Ранее во Франции спрогнозировали 100 тысяч заражающихся в день.