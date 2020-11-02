На всей территории Германии ввели карантин из-за COVID-19

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2 ноября 2020, 11:07 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В Германии с понедельника до конца месяца вводится режим локдауна для борьбы с распространением коронавируса.

Со 2 ноября на территории Германии перестают работать рестораны, бары, кинотеатры, развлекательные заведения, ограничивается работа магазинов в связи с новой волной пандемии коронавируса. Текст соответствующего заявления канцлера Ангелы Меркель опубликован на сайте правительства Германии.

Карантин в стране продлится как минимум до конца осени. Ангела Меркель отмечает, что новые «жесткие меры» необходимы для избежания коллапса системы здравоохранения, ситуация в стране, по ее словам, «очень серьезная».

В общественных местах гражданам Германии запрещено собираться в компаниях более десяти человек, устраивать вечеринки. Среди заведений, подлежащих к закрытию, рестораны, бары, заведения фастфуда (кроме еды и напитков навынос), театры, кинотеатры, парки развлечений, ярмарки, публичные дома.

Объясняя необходимость нового общенационального режима жестких ограничений канцлер ФРГ Ангела Меркель, она заявила, что хотя пока система здравоохранения справляется с ростом числа пациентов, через несколько недель ее возможности могут достичь своих границ.

Режим, в частности, предполагает закрытие театров, фитнес-клубов, ограничение контактов, туристических поездок, заведения общепита работают только на вынос или через сервис доставки, при этом школы и детские сады остаются открытыми, продолжат работу парикмахерские, магазины (с ограничением числа посетителей).

В отличие от весеннего, новый режим ограничений не предполагает закрытия школ и детских садов, власти настаивают, что они будут продолжать работать в нормальном режиме до тех пор, пока это возможно.

По данным на 1 ноября в Германии за сутки выявили почти 14,2 тысячи случаев заражения коронавирусом, 29 человек умерли.

Всего с начала эпидемии в Германии зарегистрировали 532 930 случаев заболевания коронавирусом и 10 481 летальный исход. Выздоровели более 355 тысяч заболевших.