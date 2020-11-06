Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

TГ-канал «Незыгарь» назвал наиболее вероятные точки давления Байдена на Россию в случае его избрания

, 16:06 [ «Аргументы Недели» ]

TГ-канал «Незыгарь» назвал наиболее вероятные точки давления Байдена на Россию в случае его избрания
Американский политик Джо Байден, Adam Schultz / globallookpress.com

Обозначены наиболее вероятные точки давления Джо Байдена на Россию, если политик станет президентом Соединенных Штатов. Данной теме посвящена публикация, размещенная некоторое время назад в сети.

Как прогнозирует Telegram-канал «Незыгарь», в случае избрания Байдена главой государства Вашингтон, в частности, усилит свой контроль над постсоветским пространством. Отмечается, что в качестве факторов ослабления Москвы США используют Среднюю Азию, Украину и Белоруссию. Также предсказывается, что американская сторона может развязать новые военные конфликты на границах РФ в рамках реализации стратегии управляемого хаоса.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Яков Кедми, эксперт из Израиля, назвал выгоду России от возможной победы Джо Байдена на президентских выборах.

ДЦ

В мире

Издание Cyprus Mail: Россия нанесла ответный «удар» в споре с США за порты Кипра

Издание Cyprus Mail: Россия нанесла ответный «удар» в споре с США за порты Кипра

Российская Федерация нанесла ответный «удар» в споре с Соединенными Штатами за кипрские порты. Об этом говорится в материале, размещенном некоторое время назад на страницах зарубежной прессы.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью