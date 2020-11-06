TГ-канал «Незыгарь» назвал наиболее вероятные точки давления Байдена на Россию в случае его избрания
6 ноября 2020, 16:06[ «Аргументы Недели» ]
Обозначены наиболее вероятные точки давления Джо Байдена на Россию, если политик станет президентом Соединенных Штатов. Данной теме посвящена публикация, размещенная некоторое время назад в сети.
Как прогнозирует Telegram-канал «Незыгарь», в случае избрания Байдена главой государства Вашингтон, в частности, усилит свой контроль над постсоветским пространством. Отмечается, что в качестве факторов ослабления Москвы США используют Среднюю Азию, Украину и Белоруссию. Также предсказывается, что американская сторона может развязать новые военные конфликты на границах РФ в рамках реализации стратегии управляемого хаоса.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что Яков Кедми, эксперт из Израиля, назвал выгоду России от возможной победы Джо Байдена на президентских выборах.
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