TГ-канал «Незыгарь» назвал наиболее вероятные точки давления Байдена на Россию в случае его избрания

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6 ноября 2020, 16:06 [ «Аргументы Недели» ]

Американский политик Джо Байден, Adam Schultz / globallookpress.com

Обозначены наиболее вероятные точки давления Джо Байдена на Россию, если политик станет президентом Соединенных Штатов. Данной теме посвящена публикация, размещенная некоторое время назад в сети.

Как прогнозирует Telegram-канал «Незыгарь», в случае избрания Байдена главой государства Вашингтон, в частности, усилит свой контроль над постсоветским пространством. Отмечается, что в качестве факторов ослабления Москвы США используют Среднюю Азию, Украину и Белоруссию. Также предсказывается, что американская сторона может развязать новые военные конфликты на границах РФ в рамках реализации стратегии управляемого хаоса.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Яков Кедми, эксперт из Израиля, назвал выгоду России от возможной победы Джо Байдена на президентских выборах.