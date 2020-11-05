Послы «Большой семёрки» призвали украинские власти действовать оперативно из-за ситуации вокруг КС Украины

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5 ноября 2020, 11:43 [ «Аргументы Недели» ]

Дмитрий Разумков, фото из соцсети

Послы стран «Большой семёрки» на встрече со спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым предупредили украинские власти о важности действовать оперативно для урегулирования ситуации в Конституционном суде Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее в парламент законопроект, которым предлагается лишить судей Конституционного суда их полномочий и восстановить отменённый ими закон о декларировании.

Председатель КС Александр Тупицкий заявил, что законопроект «имеет признаки конституционного переворота в стране».

Послов G7 на встрече с Разумковым заявили, что для урегулирования кризиса необходимы быстрые действия и подчеркнули необходимость дополнительных усилий по созданию судебной системы, заслуживающей доверия народа Украины, - передает RT.

В сообщении на странице председательства США в группе послов G7 в Twitter говорится, что «во время встречи с главой Верховной рады Дмитрием Разумковым послы стран G7 приветствовали усилия прореформаторских сил, объединившихся для урегулирования ситуации, связанной с Конституционным судом».

Зеленский ранее высказал, что решение Конституционного суда об отмене части норм закона «О предотвращении коррупции» - это «проявление заговора» олигархов против него.

Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива заявил, что действия президента Украины Владимира Зеленского могут привести к его импичменту.