Депутат Рады Илья Кива заявил о возможном импичменте Зеленскому за его «преступную позицию»

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5 ноября 2020, 07:53 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Владимир Зеленский, Serg Glovny ZUMAPRESS.com /globallookpress.com

Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива заявил, что действия президента Украины Владимира Зеленского могут привести к его импичменту.

«Власть в нашей стране рухнула. Президент Зеленский является гарантом Конституции, и если гарант готов вытирать об эту Конституцию ноги в угоду третьим лицам, плевать, нивелировать ее, то стоит один важный вопрос – импичмент президента за его преступную позицию по отношению к закону», - пояснил он.

Кива отметил, что Зеленский сам объяснил свои действия интересами внешних сил - послов G7 и партнеров, - которые обещают стране помощь. При этом депутат сомневается в ее пользе. Он считает, что это «еще одно подтверждение внешнего управления» Украиной.

Ранее Зеленский высказал, что решение Конституционного суда (КС) об отмене части норм закона «О предотвращении коррупции» - это «проявление заговора» олигархов против него. Кроме того, он внес в Верховную Раду законопроект, в котором предлагает прекратить полномочия судей КС.