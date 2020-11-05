В штабе Трампа после выступления Байдена заявили о самоуверенной позиции политического соперника

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5 ноября 2020, 07:38 [ «Аргументы Недели» ]

Дональд Трамп, фото: Chris Kleponis, globallookpress.com

После громкого заявления кандидата в президенты США от Демократической партии Джозефа Байдена в штабе действующего главы Белго дома Дональда Трампа прокомментировали высказывание политического соперника.

Эрик Трамп обвинил демократов в возможном мошенничестве, - сообщает kp.ru. По его мнению, демократы знают, что единственный способ выиграть эти выборы - обмануть всех в Пенсильвании. Он пригрозил обратиться в суды, утверждая, что "это абсолютное мошенничество".

Адвокат Дональда Трампа Джулиани призвал "проверить, сколько мертвых людей голосовали за Байдена".

Американские СМИ показали адвоката Трампа, заявившего: "Демократы верят, что они владеют СМИ, и верят, что они могут делать все, что захотят". "Вы думаете что мы дураки или глупые? Демократы кажется так думают", - сказал Джулиани.

Байден в своем заявлении сказал, что после подсчета голосов "станет понятно - демократы победили".

Адвокат Трампа в среду вечером заявил о том, что направляется в Филадельфию после "массовых нарушений" на президентских выборах.

Штаб Трампа подал иск в суд штата Джорджия с требованием остановить подсчет голосов.