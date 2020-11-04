Адвокат Трампа заявил о «массовых нарушениях» на президентских выборах в Филадельфии
4 ноября 2020, 22:53[ «Аргументы Недели» ]Источник: Twitter
Адвокат действующего лидера Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Рудольф Джулиани в среду вечером заявил о том, что направляется в Филадельфию после "массовых нарушений" на президентских выборах.
Джулиани подчеркнул, что в настоящий момент находится в пути вместе с командой юристов. Адвокат заявил, что направляется в Филадельфию, где якобы были зарегистрированы массовые нарушения в рамках голосования.
Ранее сегодня Дональд Трамп заявил, что выигрывает в штате Пенсильвания, где 20 выборщиков, несмотря на обратные заявления властей штата.
Отметим, что в настоящий момент действующий президент США лидирует в Филадельфии с 53,4% голосов, у его соперника Джо Байдена 45,4%, однако пока в вышеуказанном штате подсчитали лишь 64% бюллетеней. Трампу необходимо выиграть выборы в Пенсильвании, чтобы иметь шансы на переизбрание на пост главы страны.
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