Адвокат Трампа заявил о «массовых нарушениях» на президентских выборах в Филадельфии

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4 ноября 2020, 22:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

Рудольф Джулиани, Stefani Reynolds/CNP/AdMedia

Адвокат действующего лидера Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Рудольф Джулиани в среду вечером заявил о том, что направляется в Филадельфию после "массовых нарушений" на президентских выборах.

Джулиани подчеркнул, что в настоящий момент находится в пути вместе с командой юристов. Адвокат заявил, что направляется в Филадельфию, где якобы были зарегистрированы массовые нарушения в рамках голосования.

Ранее сегодня Дональд Трамп заявил, что выигрывает в штате Пенсильвания, где 20 выборщиков, несмотря на обратные заявления властей штата.

Отметим, что в настоящий момент действующий президент США лидирует в Филадельфии с 53,4% голосов, у его соперника Джо Байдена 45,4%, однако пока в вышеуказанном штате подсчитали лишь 64% бюллетеней. Трампу необходимо выиграть выборы в Пенсильвании, чтобы иметь шансы на переизбрание на пост главы страны.