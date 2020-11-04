Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Штаб Трампа подал иск о приостановке подсчета голосов в штате Мичиган

, 22:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Штаб Трампа подал иск о приостановке подсчета голосов в штате Мичиган
президент США Дональд Трамп, shealah_craighead/Keystone Press Agency

Вечером в среду стало известно, что штаб действующего президента Соединенных Штатов Америки подал иск о приостановке подсчета голосов в штате Мичиган, к процессу которого ранее он не получил доступа.

Менеджер штаба Дональда Трампа Билл Степиен заявил, что члены команда действующего американского лидера требуют изучения тех бюллетеней, которые были открыты и подсчитаны, пока у них не было доступа к отслеживанию процесса подсчета.

Отметим, что сейчас в Мичигане, где 16 выборщиков, лидирует кандидат от демократов Джо Байден.

ЕТ

В мире

Российские военные в Армении применили систему «Красуха» против турецких дронов

Российские военные в Армении применили систему «Красуха» против турецких дронов

Российские военные, несущие службу на базе в армянском городе Гюмри, применили комплексы «Красуха-4» против турецких беспилотников Bayraktar TB2. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью