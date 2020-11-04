Штаб Трампа подал иск о приостановке подсчета голосов в штате Мичиган

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4 ноября 2020, 22:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

президент США Дональд Трамп, shealah_craighead/Keystone Press Agency

Вечером в среду стало известно, что штаб действующего президента Соединенных Штатов Америки подал иск о приостановке подсчета голосов в штате Мичиган, к процессу которого ранее он не получил доступа.



Менеджер штаба Дональда Трампа Билл Степиен заявил, что члены команда действующего американского лидера требуют изучения тех бюллетеней, которые были открыты и подсчитаны, пока у них не было доступа к отслеживанию процесса подсчета.

Отметим, что сейчас в Мичигане, где 16 выборщиков, лидирует кандидат от демократов Джо Байден.