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Трамп утверждает, что демократы «находят» голоса за Байдена в Пенсильвании и других штатах

, 22:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

Трамп утверждает, что демократы «находят» голоса за Байдена в Пенсильвании и других штатах
президент США Дональд Трамп, Chris Kleponis / Pool via CNP /M

Действующий американский лидер Дональд Трамп вечером в среду, 4 ноября, заявил, что представители Демократической партии "находят" голоса в пользу своего кандидата Джо Байдена повсеместно.

По словам Трампа, голоса за Байдена "находят", в частности, в Пенсильвании, Мичигане и Висконсине. Глава США уточнил, что это "очень плохо" для страны. 

Дональд Трамп подчеркнул, что демократы в настоящий момент усердно работают над тем, чтобы преимущество Республиканской партии в Пенсильвании в размере 500 тысяч голосов исчезло как можно скорее. Он заявил, что аналогичная ситуация наблюдается в Мичигане и других штатах.

ЕТ

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