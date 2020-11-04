Штаб Трампа потребовал пересчитать голоса избирателей в штате Висконсин

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4 ноября 2020, 21:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

президент США Дональд Трамп, Chris Kleponis/Keystone Press Agency

Вечером в среду, 4 ноября, стало известно, что штаб президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа требует пересчитать голоса в ключевом штате Висконсин. Об этом сообщается в соцсети Twitter.

В штабе отметили, что в Висконсине разница в голосах была очень маленькой, несмотря на "нелепые соцопросы", которые были направлены для "подавления воли избирателей". Кроме того, в команде Трампа подчеркнули, что поступала информация о нарушениях в нескольких округах штата, что вызывает "серьезные сомнения в достоверности результатов голосования".

Напомним, действующий американский лидер ранее не раз заявлял, что публикация данных, которые прогнозируют победу кандидата от демократической партии, удержит от голосования его сторонников.