Трамп лидирует в округе Виго, где 31 из 33 раз «угадывали» исход выборов президента США

Аргументы Недели → В мире 13+

4 ноября 2020, 19:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

президент США Дональд Трамп, Chris Kleponis/Keystone Press Agency

Действующий лидер США Дональд Трамп после подсчета 45% голосов на 10% опережает своего соперника Джо Байдена в округе Виго штата Индиана, где почти всегда угадывали победителя президентской гонки.

Согласно последней информации, 54% подсчитанных голосов в округе Виго достались Трампу, а 44% – Байдену.

Отметим, что с 1888 года выбор жителей округа Виго не совпадал с предпочтениями страны лишь два раза. Так, граждане "угадали", кто станет следующим президентом США 31 из 33 раз.

Напомним, ранее сегодня штаб Джо Байдена заявил, что политик побеждает на выборах.