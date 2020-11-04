Советник штаба Байдена заявил о победе на выборах

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4 ноября 2020, 18:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Джо Байден, фото:Biden Campaign via CNP/ globallookpress.com

Адвокат Боб Бауэр, советник штаба кандидата от Демократической партии на выборах президента США, сообщил, что Джо Байден победил на выборах. Об этом стало известно в среду, 4 ноября.

«Мы побеждаем на выборах, мы выиграли выборы. И мы будем защищать эти выборы», - заявил он на виртуальной пресс-конференции.

В США прошли всеобщие выборы 3 ноября. Голосование официально завершилось в час ночи (9.00 мск 4 ноября), после закрытия участков на Аляске.

Ранее действующий президент США Дональд Трамп прокомментировал информацию о лидерстве Джо Байдена в Мичигане, Висконсине и Миннесоте.

Байден лидирует по подсчетам голосов в Мичигане, Висконсине и Миннесоте.