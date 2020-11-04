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Трамп оценил высокие результаты Байдена в некоторых штатах

, 18:43 [ «Аргументы Недели» ]

Трамп оценил высокие результаты Байдена в некоторых штатах
Дональд Трамп, фото: Chris Kleponis/Consolidated News Photos/ globallookpress.com

Действующий президент США Дональд Трамп прокомментировал информацию о лидерстве Джо Байдена в Мичигане, Висконсине и Миннесоте. По его словам, это «очень странно», поскольку ранее там выигрывал он. В США прошли всеобщие выборы во вторник, 3 ноября.

«Вчера вечером я лидировал, зачастую уверенно, во многих ключевых штатах, почти во всех случаях находящихся под управлением или контролем демократов. Потом один за другим они начали волшебным образом исчезать по мере того, как подсчитывали нежданные кучи бюллетеней», - высказал он.

Ранее сообщалось, что Байден обошел Трампа, набрав 49,3 процента голосов избирателей в Мичигане.

БА

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