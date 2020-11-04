Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Байден обошел Трампа после подсчета голосов в Мичигане

, 17:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Байден обошел Трампа после подсчета голосов в Мичигане
Джо Байден, Biden Campaign via CNP

Вечером в среду, 4 ноября, стало известно, что кандидат на пост президента Соединенных Штатов Америки от Демократической партии Джо Байден набирает 49,3 процента голосов избирателей в Мичигане.

После обработки 94% бюллетеней действующий американский лидер Дональд Трамп получает 49,1% голосов, вследствие чего Джо Байден опережает своего соперника в Мичигане. 

Подчеркивается, что победа в вышеуказанном штате очень важна для политиков, поскольку она принесет кандидату на президентское кресло сразу 16 голосов выборщиков.

Напомним, ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Ангела Меркель "внимательно следит" за выборами в США.

ЕТ

В мире

Российские военные в Армении применили систему «Красуха» против турецких дронов

Российские военные в Армении применили систему «Красуха» против турецких дронов

Российские военные, несущие службу на базе в армянском городе Гюмри, применили комплексы «Красуха-4» против турецких беспилотников Bayraktar TB2. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью