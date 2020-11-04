Байден обошел Трампа после подсчета голосов в Мичигане

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4 ноября 2020, 17:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Джо Байден, Biden Campaign via CNP

Вечером в среду, 4 ноября, стало известно, что кандидат на пост президента Соединенных Штатов Америки от Демократической партии Джо Байден набирает 49,3 процента голосов избирателей в Мичигане.

После обработки 94% бюллетеней действующий американский лидер Дональд Трамп получает 49,1% голосов, вследствие чего Джо Байден опережает своего соперника в Мичигане.

Подчеркивается, что победа в вышеуказанном штате очень важна для политиков, поскольку она принесет кандидату на президентское кресло сразу 16 голосов выборщиков.

Напомним, ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Ангела Меркель "внимательно следит" за выборами в США.