Меркель «внимательно следит» за выборами президента США
4 ноября 2020, 15:58[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Днем в среду, 4 ноября, стало известно, что канцлер ФРГ Ангела Меркель "внимательно следит" за президентскими выборами, которые проходят в настоящий момент на территории Соединенных Штатов Америки.
Согласно последней информации, тема выборов президента США поднималась ранее сегодня в рамках заседания кабмина ФРГ.
Напомним, ранее сегодня рэпер Канье Уэст признал свое поражение в текущем избирательном процессе, но не исключил, что будет баллотироваться на пост главы Соединенных Штатов в рамках следующих выборов, которые должны состояться в 2024 году.
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