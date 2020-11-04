Меркель «внимательно следит» за выборами президента США

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4 ноября 2020, 15:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

канцлер ФРГ Ангела Меркель, Kay Nietfeld/dpa

Днем в среду, 4 ноября, стало известно, что канцлер ФРГ Ангела Меркель "внимательно следит" за президентскими выборами, которые проходят в настоящий момент на территории Соединенных Штатов Америки.

Согласно последней информации, тема выборов президента США поднималась ранее сегодня в рамках заседания кабмина ФРГ.

Напомним, ранее сегодня рэпер Канье Уэст признал свое поражение в текущем избирательном процессе, но не исключил, что будет баллотироваться на пост главы Соединенных Штатов в рамках следующих выборов, которые должны состояться в 2024 году.