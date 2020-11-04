Канье Уэст признал поражение на выборах в США и не исключил своего участия в следующих

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4 ноября 2020, 15:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

Канье Уэст, Ian West/Keystone Press Agency

Всемирно известный американский рэпер Канье Уэст признал свое поражение на выборах президента США. Артист также подчеркнул, что не исключает своего участия в президентской гонке в 2024 году.

Рэпер опубликовал в социальной сети Twitter краткую запись: "Канье 2024". Ранее он отмечал некоторые свои публикации о планах участвовать в выборах в текущем году надписью "Канье 2020".

Согласно последней информации, за артиста в США проголосовали более 60 тысяч человек в 12 штатах: Айова, Арканзас, Айдахо, Колорадо, Кентукки, Миннесота, Луизиана Миссисипи, Теннесси, Оклахома, Юта и Вермонт. В каждом из них рэпер набрал менее 1% голосов.