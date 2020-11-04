Канье Уэст признал поражение на выборах в США и не исключил своего участия в следующих
4 ноября 2020, 15:07[ «Аргументы Недели» ]Источник: Twitter
Всемирно известный американский рэпер Канье Уэст признал свое поражение на выборах президента США. Артист также подчеркнул, что не исключает своего участия в президентской гонке в 2024 году.
Рэпер опубликовал в социальной сети Twitter краткую запись: "Канье 2024". Ранее он отмечал некоторые свои публикации о планах участвовать в выборах в текущем году надписью "Канье 2020".
Согласно последней информации, за артиста в США проголосовали более 60 тысяч человек в 12 штатах: Айова, Арканзас, Айдахо, Колорадо, Кентукки, Миннесота, Луизиана Миссисипи, Теннесси, Оклахома, Юта и Вермонт. В каждом из них рэпер набрал менее 1% голосов.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.