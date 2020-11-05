Трамп потребовал остановить подсчет голосов в штате Джорджия
5 ноября 2020, 07:17[ «Аргументы Недели» ]
В США подводят итоги голосования на выборах президента. Штаб кандидата от Республиканской партии, действующего президента США Дональда Трампа подал иск в суд штата Джорджия с требованием остановить подсчет голосов.
Штаб Трампа ранее уже подал иск о приостановке подсчета голосов в штатах Мичиган и Пенсильвания, ссылаясь на отсутствие доступа к отслеживанию подсчета, - передало информацию из США агентство АР.
Сторонники Трампа также потребовали пересчитать голоса в ключевом штате Висконсин.
По последним данным, у Трампа - 214 голосов выборщиков, у Джо Байдена - 264, - передает РИА Новости. Для победы кандидату необходимо набрать 270. Байдену для избрания осталось победить в Неваде.
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