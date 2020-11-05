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Трамп потребовал остановить подсчет голосов в штате Джорджия

, 07:17 [ «Аргументы Недели» ]

Трамп потребовал остановить подсчет голосов в штате Джорджия
фото: Твиттер Трампа

В США подводят итоги голосования на выборах президента. Штаб кандидата от Республиканской партии, действующего президента США Дональда Трампа подал иск в суд штата Джорджия с требованием остановить подсчет голосов.

Штаб Трампа ранее уже подал иск о приостановке подсчета голосов в штатах Мичиган и Пенсильвания, ссылаясь на отсутствие доступа к отслеживанию подсчета, - передало информацию из США агентство АР.

Сторонники Трампа также потребовали пересчитать голоса в ключевом штате Висконсин.

По последним данным, у Трампа - 214 голосов выборщиков, у Джо Байдена - 264, - передает РИА Новости.
Для победы кандидату необходимо набрать 270. Байдену для избрания  осталось победить в Неваде.

ИЧ

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