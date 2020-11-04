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Глава избиркома в Висконсине ответила на требование Трампа о пересчете

, 22:57 [ «Аргументы Недели» ]

Глава избиркома в Висконсине ответила на требование Трампа о пересчете
выборы в США, фото:Miguel Candela/ globallookpress.com

Глава избиркома штата Висконсин Меган Вулф прокомментировала требование штаба действующего президента США Дональда Трампа о пересчете голосов. По ее словам, подсчет проходил корректно, но необходимый опыт пересчета у сотрудников есть.

«Наши выборы проходили четко, и избиратели должны быть уверены в процедурах, которым мы следовали, в законах, которым мы следовали, чтобы гарантировать, что каждый бюллетень был посчитан», - высказала она в эфире телеканала CNN.

Вулф отметила, что в 2016 году в Висконсине уже был пересчет голосов и сотрудники избирательных учреждений знакомы с этим процессом. Она добавила, что процедура будет проходить не на уровне муниципалитетов, а на уровне округов, где на местах будут решать, надо ли вести проверку вручную или можно воспользоваться техникой. Глава избиркома прояснила, что крайний срок, когда перечет будет завершен - 1 декабря, поскольку в декабре должно состояться голосование выборщиков.

БА

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