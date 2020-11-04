CNN: Байден побеждает в ключевом для выборов штате - Висконсине

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4 ноября 2020, 22:27 [ «Аргументы Недели» ]

Джо Байден, фото:Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Кандидат от Демократической партии Джо Байден выиграл ключевой для определения исхода президентских выборов в США штат Висконсин с 10 выборщиками. Об этом сообщает телеканал CNN в среду, 4 ноября.

В источнике говорится, что на данном этапе подсчета Байден лидирует в Висконсине, но официальные итоги голосования в штате еще не подведены.

Ранее сообщалось, что Байден получил наибольшее количество голосов избирателей на выборах в истории США.

При этом Дональд Трамп заявил, что представители Демократической партии "находят" голоса в пользу своего кандидата, в частности, в Пенсильвании, Мичигане и Висконсине.