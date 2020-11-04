Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

CNN: Байден побеждает в ключевом для выборов штате - Висконсине

, 22:27 [ «Аргументы Недели» ]

CNN: Байден побеждает в ключевом для выборов штате - Висконсине
Джо Байден, фото:Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Кандидат от Демократической партии Джо Байден выиграл ключевой для определения исхода президентских выборов в США штат Висконсин с 10 выборщиками. Об этом сообщает телеканал CNN в среду, 4 ноября.

В источнике говорится, что на данном этапе подсчета Байден лидирует в Висконсине, но официальные итоги голосования в штате еще не подведены.

Ранее сообщалось, что Байден получил наибольшее количество голосов избирателей на выборах в истории США.

При этом Дональд Трамп заявил, что представители Демократической партии "находят" голоса в пользу своего кандидата, в частности, в Пенсильвании, Мичигане и Висконсине.

БА

В мире

Российские военные в Армении применили систему «Красуха» против турецких дронов

Российские военные в Армении применили систему «Красуха» против турецких дронов

Российские военные, несущие службу на базе в армянском городе Гюмри, применили комплексы «Красуха-4» против турецких беспилотников Bayraktar TB2. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью