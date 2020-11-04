CNBC: Байден получил самое большое число голосов избирателей в истории

Аргументы Недели → В мире 13+

4 ноября 2020, 20:30 [ «Аргументы Недели» ]

Джо Байден, Фото: Adam Schultz/Keystone Press Agency/globallookpress.com

Джо Байден, кандидат на пост президента Соединенных Штатов, получил наибольшее количество голосов избирателей на выборах в истории США. Об этом сообщает телеканал CNBC в среду, 4 ноября.

В источнике говорится, что Байден уже получил 69 786 232 голоса и на данный момент лидирует в президентской гонке. Кандидат от Демократической партии побил рекорд бывшего президента США Барака Обамы, установленный в 2008 году.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп после подсчета 45% голосов на 10% опережает своего соперника в округе Виго штата Индиана, где почти всегда угадывали победителя президентской гонки. Однако штаб Байдена уже заявил о победе на выборах.