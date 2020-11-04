CNBC: Байден получил самое большое число голосов избирателей в истории
4 ноября 2020, 20:30[ «Аргументы Недели» ]
Джо Байден, кандидат на пост президента Соединенных Штатов, получил наибольшее количество голосов избирателей на выборах в истории США. Об этом сообщает телеканал CNBC в среду, 4 ноября.
В источнике говорится, что Байден уже получил 69 786 232 голоса и на данный момент лидирует в президентской гонке. Кандидат от Демократической партии побил рекорд бывшего президента США Барака Обамы, установленный в 2008 году.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп после подсчета 45% голосов на 10% опережает своего соперника в округе Виго штата Индиана, где почти всегда угадывали победителя президентской гонки. Однако штаб Байдена уже заявил о победе на выборах.
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