Трамп и Байден объявили о сборе средств для защиты результатов выборов
4 ноября 2020, 22:45[ «Аргументы Недели» ]
Кандидат от Демократической партии Джо Байден и действующий президент США Дональд Трамп заявили, что намерены защищать результаты выборов. Соперники объявили о сборе средств.
Байден сообщил о создании фонда защиты выборов и предложил вложиться в него, чтобы демократы смогли выиграть и каждый голос был подсчитан.
«Для того, чтобы гарантировать подсчет каждого голоса, мы начинаем крупнейшую инициативу по защите выборов. Потому что не Дональду Трампу решать исход выборов - это делает американский народ», - высказал он.
При этом Трамп также обратился к американцам с просьбой о помощи. По его словам, демократы пытаются «украсть выборы».
«Нам нужна ваша помощь чтобы быть уверенными в том, что у нас есть ресурсы для защиты результатов», - добавил он.
Оба политика опубликовали в Twitter ссылки на сайт, где можно сделать пожертвования.
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