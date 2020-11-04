Трамп и Байден объявили о сборе средств для защиты результатов выборов

Аргументы Недели → В мире 13+

4 ноября 2020, 22:45 [ «Аргументы Недели» ]

выборы в США, фото: Simon Shin/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Кандидат от Демократической партии Джо Байден и действующий президент США Дональд Трамп заявили, что намерены защищать результаты выборов. Соперники объявили о сборе средств.

Байден сообщил о создании фонда защиты выборов и предложил вложиться в него, чтобы демократы смогли выиграть и каждый голос был подсчитан.

«Для того, чтобы гарантировать подсчет каждого голоса, мы начинаем крупнейшую инициативу по защите выборов. Потому что не Дональду Трампу решать исход выборов - это делает американский народ», - высказал он.

При этом Трамп также обратился к американцам с просьбой о помощи. По его словам, демократы пытаются «украсть выборы».

«Нам нужна ваша помощь чтобы быть уверенными в том, что у нас есть ресурсы для защиты результатов», - добавил он.

Оба политика опубликовали в Twitter ссылки на сайт, где можно сделать пожертвования.