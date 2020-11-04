Представитель МВД ФРГ отреагировал на информацию о «дерадикализации» напавшего в Вене

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4 ноября 2020, 19:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

полицейские, фото: Vaclav Salek/CTK/ globallookpress.com

Представитель МВД ФРГ Стив Альтер прокомментировал информацию о том, что напавший в Вене террорист успешно прошел государственную программу «дерадикализации».

«Необходимо посмотреть, какие будут выявлены данные по различным аспектам. Если подтвердится то, что вчера сообщалось в СМИ, что, вероятно, программа дерадикализации сыграла какую-то роль и она должна быть перепроверена, то тогда это и произойдет. Но пока рано говорить что-то конкретное об этом … Спустя несколько дней после такой атаки очень рано говорить о конкретных последствиях», - пояснил он.

По его словам, пока нет сведений, что преступление в Вене было осуществлено при поддержке сообщников из Германии. Альтер отметил, что исламистское подполье в Европе очень тесно взаимосвязано между собой.

«Поэтому, исходя из этого общего знания, мы можем исходить из того, что связи с Германией тоже были. В любом случае, на данный момент нет никаких релевантных связей Германией в том, что касается этого преступления», - резюмировал он.