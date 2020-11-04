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Полиция Вены заявила, что террорист обманул наставников

, 14:01 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

Полиция Вены заявила, что террорист обманул наставников
фото: pixabay.com

Устроивший резню и перестрелку в Вене террорист обманул наставников. Он проходил по программе дерадикализации. Он солгал кураторам и симулировал отказ джихадизма. Об этом заявляют австрийские власти.

«Венский террорист» Куйтим Фейзулай перехитрил кураторов Derad. Так называется программа дерадикализации. По ней проходят лица, которых подозревают в радикализме, либо те, кто был осужден за радикализм.

«Террористу удалось обмануть программу дерадикализации судебной системы», — заявил министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер: «Нам нужно оценить и оптимизировать систему со стороны судебной власти».

По словам главного полицейского Австрии, Фейзулаю удалось создать впечатление, что он стремится реинтегрироваться в общество. Наставники программы Derad были введены в заблуждение.

Это заявление главы МВД Австрии понадобилось для того, чтобы прекратить нападки на руководителей Derad. В их адрес уже сыплются обвинения, что программа поручилась за Фейзулая.

«Организация просто предоставляет отчеты, основанные на двухмесячных встречах с подозреваемыми лицами», — теперь оправдывается директор Derad Мусса Аль-Хасан Диав.

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