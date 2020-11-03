В МВД Австрии сообщили, что исполнитель теракта в Вене в 2019 году был досрочно освобожден из тюрьмы
3 ноября 2020, 14:33[ «Аргументы Недели» ]Источник: APA
В МВД Австрии заявили, что ликвидированный в Вене террорист Куйтим Фейзулай был досрочно освобожден на территории страны после тюремного срока за попытку примкнуть к террористической организации.
Как сообщил днем во вторник, 3 ноября, министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер, 20-летний стрелок имел двойное гражданство – Северной Македонии и Австрии.
Известно, что 25 апреля минувшего года молодой мужчина был осужден за попытку вступить в запрещенную в России террористическую организацию "Исламское государство" в Сирии, однако уже 5 декабря 2019 года он досрочно вышел на свободу.
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