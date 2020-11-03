Канцлер Австрии Курц назвал теракт в Вене борьбой «цивилизации и варварства»
3 ноября 2020, 13:48[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Канцлер Австрии Себастьян Курц, комментируя во вторник теракт в Вене, заявил, что в данном случае речь идет не о конфликте между австрийцами и мигрантами, а о борьбе "цивилизации и варварства".
В рамках обращения к населению Курц заявил, что случившееся накануне в Вене, стало следствием борьбы между большим количеством людей, которые верят в мир, и немногими, жаждущими войны. Австрийский канцлер заявил, что его страна будет вести борьбу с "варварством" со всей решимостью.
Напомним, ранее стало известно, что жертвами теракта в столице Австрии стали четыре человека. Семеро пострадавших находятся в критическом состоянии.
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