Историк Фомин-Нилов рассказал о глубинных причинах серии терактов в Европе

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3 ноября 2020, 13:33 [ «Аргументы Недели» ]

полицейские в Вене, ALEX HALADA via www.imago-images/www.imago-images.de

Кандидат исторических наук, ректор Государственного академического университета гуманитарных наук (ГАУГН) Денис Фомин-Нилов рассказал о глубинных причинах трагедии, которая накануне случилась в Вене.

По словам эксперта, вчерашнее происшествие является лишь последним на сегодняшний день звеном в длинной цепи схожих терактов по всей Европе. Фомин-Нилов в беседе с kp.ru отметил, что прямыми виновниками трагедий во Франции и Австрии являются радикалы-исламисты, прибывшие на европейскую территорию под видом мигрантов. Однако существуют и косвенные виновники – идеи толерантности и мультикультурности, а также совместного существования самых разных цивилизаций.

Историк заявил, что до 1980-1990-х годов в европространстве еще доминировали христианские ценности, однако сейчас даже в столицах европейских стран существуют целые районы, населенные мигрантами и неподконтрольные местным властям.

Денис Фомин-Нилов заметил, что западные интеллектуалы спокойно утверждают, что лет через 50 Евросоюз станет африкано-арабским и исламским. По мнению эксперта, с таким подходом "рвануть могло" в любом городе Европы. Историк убежден, что если государства продолжат принимать людей, чьи ценности прямо противоположны европейским, то террористы в следующий раз просто выберут ту цель, где еще не было атак. Именно поэтому в настоящий момент в Европе значительно опаснее, чем было 10-15 лет назад.