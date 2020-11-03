Семеро пострадавших при стрельбе в Вене находятся в критическом состоянии
3 ноября 2020, 13:07[ «Аргументы Недели» ]Источник: Kurier
Днем во вторник, 3 ноября, стало известно, что семь человек, которые получили ранения при стрельбе в Вене в минувший понедельник, находятся в критическом состоянии. За их жизнь сейчас борются врачи.
Информацию о критическом состоянии семерых пострадавших предоставили сегодня в ассоциации здравоохранения Австрии. Уточняется, что в общей сложности в больницы поступили 17 пострадавших в результате теракта в центре Вены. У большинства из них огнестрельные ранения.
У десятерых пострадавших выявлены травмы средней и легкой степени тяжести.
Ранее стало известно, что жертвами стрельбы в австрийской столице стали четыре человека.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.