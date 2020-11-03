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Семеро пострадавших при стрельбе в Вене находятся в критическом состоянии

, 13:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Kurier

Семеро пострадавших при стрельбе в Вене находятся в критическом состоянии
сотрудники полиции Вены, Georges Schneider/XinHua

Днем во вторник, 3 ноября, стало известно, что семь человек, которые получили ранения при стрельбе в Вене в минувший понедельник, находятся в критическом состоянии. За их жизнь сейчас борются врачи.

Информацию о критическом состоянии семерых пострадавших предоставили сегодня в ассоциации здравоохранения Австрии. Уточняется, что в общей сложности в больницы поступили 17 пострадавших в результате теракта в центре Вены. У большинства из них огнестрельные ранения.

У десятерых пострадавших выявлены травмы средней и легкой степени тяжести.

Ранее стало известно, что жертвами стрельбы в австрийской столице стали четыре человека.

ЕТ

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