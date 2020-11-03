Ликвидированный в Вене террорист оказался 20-летним этническим албанцем
3 ноября 2020, 12:27[ «Аргументы Недели» ]Источник: Twitter
Один из террористов, который устроил стрельбу в Вене и впоследствии был ликвидирован, оказался 20-летним этническим албанцем. Об этом заявил главный редактор австрийской газеты Falter Флориан Кленк.
По словам Кленка, преступника 2000 года рождения звали Куртин С., он родился и вырос в Вене, но имел албанские корни. Родители стрелявшего являются уроженцами Северной Македонии, они никогда не были замечены в причастности к исламизму.
Журналист утверждает, что террорист был хорошо известен внутренней разведке страны, поскольку являлся одним из 90 австрийских исламистов, желавших поехать в Сирию.
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