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Ликвидированный в Вене террорист оказался 20-летним этническим албанцем

, 12:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

Ликвидированный в Вене террорист оказался 20-летним этническим албанцем
полиция в Вене, photonews.at/Georges Schneider v

Один из террористов, который устроил стрельбу в Вене и впоследствии был ликвидирован, оказался 20-летним этническим албанцем. Об этом заявил главный редактор австрийской газеты Falter Флориан Кленк.

По словам Кленка, преступника 2000 года рождения звали Куртин С., он родился и вырос в Вене, но имел албанские корни. Родители стрелявшего являются уроженцами Северной Македонии, они никогда не были замечены в причастности к исламизму.

Журналист утверждает, что террорист был хорошо известен внутренней разведке страны, поскольку являлся одним из 90 австрийских исламистов, желавших поехать в Сирию.

ЕТ

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